Новиков о Кузнецове: «Если Бабаев отправит его в НХЛ, с нас бутылка. «Каролине» в прошлом сезоне не хватало такого распасовщика, как Евгений»

Юрий Новиков поделился мыслями о выступлении «Каролины» в прошлом сезоне.

«Мне нравится «Каролина». Я смотрел ее матчи, и я там вижу обалденную тренерскую руку. Там пятерка двигается как на макете. Крупная, отличная команда, но ей чего-то не хватает.

Вратари Кочетков и Андерсен – на четверку, но для Кубка Стэнли нужны голкиперы на пятерку. В прошлом сезоне им не хватало такого распасовщика, как Кузнецов. Мы говорим о хорошем Кузнецове, который выиграл Кубок Стэнли.

Им нужен такой мастер, быстрый и разумный. И команда стала выглядеть бы совсем по-другому. Если Бабаев отправит его в НХЛ, то с нас бутылка», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Напомним, Кузнецов играл за «Каролину» в сезоне-2023/24, после чего перешел в СКА.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.