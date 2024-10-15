Лавиолетт о Шестеркине в матче с «Детройтом»: «Он был очень хорош. Я рад, что мы стали играть перед ним лучше, плотнее, но нам еще есть над чем работать»

Питер Лавиолетт оценил выступление Игоря Шестеркина в игре против «Детройта».

Вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата против «Ред Уингс» (4:1) 15 октября. В предыдущем матче Игорь Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив свой личный антирекорд в НХЛ .

«Он был очень хорош. Прошлый матч был действительно сложным, чтобы судить о его игре. Я уже говорил это раньше: иногда я думаю, что мы просто делаем вещи, которые не по силам многим вратарям.

Немногие вратари могут делать сэйвы, которые нужно было сделать в прошлой игре. Вратарь может сделать один, но когда вы даете четыре или пять таких шансов, у вас будут проблемы.

И поэтому я был рад видеть, что мы стали играть перед ним лучше, плотнее, но нам еще есть над чем работать.

Вратари должны делать важные сэйвы, и он действительно хорош в этом. Я думаю, что он играл очень хорошо сегодня», – сказал главный тренер «Рейнджерс » Питер Лавиолетт .