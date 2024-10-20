Райлли Смит: «Шестеркин обеспечивает «Рейнджерс» большее преимущество в играх, чем мы заслуживаем. Он не раз спасал нас от верных голов»
Райлли Смит высказался об игре Игоря Шестеркина на старте сезона НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 34 из 35 бросков в матче с «Торонто» (4:1) и одержал свою 3-ю победу в 4 играх.
«Он обеспечивает нам большее преимущество в играх, чем мы заслуживаем. Вероятно, счета могли быть другими, но он не раз спасал нас от верных голов.
Это имеет огромное значение. Он не только не дает шайбе зайти в наши ворота, но и в целом меняет динамику игр. Для команды это очень много значит», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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