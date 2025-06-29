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«Бостон» продлил контракт с Хуснутдиновым на 2 года, с Кэллаханом – на год

Нападающий Марат Хуснутдинов подписал новый контракт с «Бостоном».

Клуб также продлил соглашение с защитником Майклом Кэллаханом.

Срок контракта Марата Хуснутдинова рассчитан на 2 года. Зарплата составит 925 тысяч долларов в год в среднем.

Двустороннее соглашение Кэллахана с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Хуснутдинов провел 75 игр в регулярном чемпионате за «Миннесоту» и «Бостон», набрав 12 (5+7) баллов.

На счету Кэллахана 1 гол в 17 играх НХЛ при показателе полезности «минус 5».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
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