«Бостон» продлил контракт с Хуснутдиновым на 2 года, с Кэллаханом – на год

Нападающий Марат Хуснутдинов подписал новый контракт с «Бостоном».

Клуб также продлил соглашение с защитником Майклом Кэллаханом.

Срок контракта Марата Хуснутдинова рассчитан на 2 года. Зарплата составит 925 тысяч долларов в год в среднем.

Двустороннее соглашение Кэллахана с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Хуснутдинов провел 75 игр в регулярном чемпионате за «Миннесоту» и «Бостон», набрав 12 (5+7) баллов.

На счету Кэллахана 1 гол в 17 играх НХЛ при показателе полезности «минус 5».