«Бостон» продлил контракт с Хуснутдиновым на 2 года, с Кэллаханом – на год
Нападающий Марат Хуснутдинов подписал новый контракт с «Бостоном».
Клуб также продлил соглашение с защитником Майклом Кэллаханом.
Срок контракта Марата Хуснутдинова рассчитан на 2 года. Зарплата составит 925 тысяч долларов в год в среднем.
Двустороннее соглашение Кэллахана с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Хуснутдинов провел 75 игр в регулярном чемпионате за «Миннесоту» и «Бостон», набрав 12 (5+7) баллов.
На счету Кэллахана 1 гол в 17 играх НХЛ при показателе полезности «минус 5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
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