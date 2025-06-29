Владимир Плющев: «Из драфта Андреянова не надо делать что-то выдающееся. У нас столько школ, клубов, а драфтуется один игрок, еще и 20-м. И мы взахлеб радуемся»
18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.
«Наверное, самая большая ошибка прессы, что она из дежурного мероприятия делает сенсацию. Да, у нас сейчас пошла хорошая плеяда вратарей. Но это не системная работа, а скорее индивидуальная.
Из драфта Андреянова не надо делать что-то выдающееся. 20-й номер – это хорошо на безрыбье. Главное, чтобы Петр это все правильно воспринял.
Но у нас столько спортивных школ, столько фарм-клубов, столько клубов КХЛ, и у нас один игрок драфтуется, так еще и 20-м номером. И мы взахлеб радуемся. Если бы он был первым, тогда можно было бы поздравить сильнее», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.