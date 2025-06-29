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  • Руссо о Капризове: «Владелец «Уайлд» сказал, что контракт подпишут. Но это Миннесота. Отсутствие крупных побед со времен Буша-старшего порождает комплекс неполноценности, будто все хотят уйти»
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Руссо о Капризове: «Владелец «Уайлд» сказал, что контракт подпишут. Но это Миннесота. Отсутствие крупных побед со времен Буша-старшего порождает комплекс неполноценности, будто все хотят уйти»

Журналист Майкл Руссо порассуждал о контрактной ситуации Кирилла Капризова.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. С 1 июля 2025-го он получит право продлить контракт с «Уайлд».

В минувшем сезоне Капризов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (25+31) очков. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов за 6 игр.

«Билл Герин продолжает горячо выражать уверенность в том, что у «Миннесоты» не возникнет проблем с продлением контракта Кирилла Капризова этим летом. Мы будем верить ему, а также владельцу «Уайлд» Крэйгу Липолду, который несколько дней назад снова сказал мне, что новый контракт с Капризовым будет подписан. 

Мы также будем верить Капризову. В последний раз, когда мы с ним говорили, сразу после окончания сезона, ключевой игрок «Уайлд» пытался успокоить всех, говоря: «Мне здесь все нравится. Все должно быть хорошо». Капризов тогда сказал, что верит в будущее «Уайлд».

Но… это Миннесота. Мы беспокоимся обо всем. Отсутствие побед в крупных мужских профессиональных спортивных чемпионатах со времен администрации Буша (отца, а не сына) приводит к такому состоянию.

Это порождает у нас комплекс неполноценности, будто все хотят уйти от нас. Кто бы не хотел играть под яркими огнями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Вегаса?

Так что, даже несмотря на то, что Герин дал указание не паниковать, если Капризов не подпишет контракт, как только он получит право на продление во вторник, если Герин и «Уайлд» не смогут запустить этот пресловутый фейерверк в первые несколько дней рынка свободных агентов, не совершив пока ни одной сделки, способной изменить команду, нам остается только гадать – беспокоиться – что, черт возьми, обо всем этом думает Капризов», – написал журналист The Athletic Майкл Руссо.

Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Хотим, чтобы он остался с нами на всю карьеру. Мы любим Кирилла, и ему здесь нравится»

Майкл Руссо о Капризове: «Когда получаешь предложение на 120 млн долларов, пропустив половину сезона – стоит его принять. «Миннесота» сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoКирилл Капризов
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКрэйг Липолд
logoБилл Герин
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