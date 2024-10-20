Защитник «Торпедо» Конюшков: «Хочется привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород»
– Чего лично вы мечтаете добиться с «Торпедо»?
– Всегда хочется что-то выигрывать. Сколько бы очков игрок ни набирал, его будут судить по тому, сколько он выиграл. Есть желание, конечно, объять необъятное, но в то же время наслаждаться процессом здесь и сейчас.
Хочется выиграть что-то с Нижним Новгородом. Как Игорь Николаевич правильно заметил, город этого давно достоин. И новая арена, которая строится, тому подтверждение. Сейчас все мысли о «Торпедо» и о сезоне, о плей-офф тоже думаешь, хотя пока рано. Поэтому, можно сказать, есть приятное ожидание от всего этого сезона. Хочется, конечно, привезти Кубок в Нижний Новгород. Понятно, что это будет очень тяжело, но мы будем очень стараться.
– Вы чувствуете, что в этом году команда на многое способна?
– Каждый год так думаешь. Понятно, что многие могут сомневаться и будут сомневаться, но нам это не важно. Все понимают, зачем мы играем, зачем залечиваем травмы, зачем через какие-то психологические проблемы проходим. И надеюсь, что все сложится в нашу сторону, – сказал защитник «Торпедо».
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