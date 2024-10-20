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Новиков о вратарях: «В современном хоккее нет неберущихся шайб! Единственное исключение – рикошет»

Юрий Новиков считает, что сейчас в хоккее нет неберущихся шайб .

– Какие вратарские голы отметите в этом сезоне в матчах с участием ЦСКА и других московских клубов?

– Тут важно понимать нашу философию. В современном хоккее нет неберущихся шайб! При правильной игре любую можно вытянуть, если сыграть правильно – и технически, и психологически. Единственное исключение – рикошет, тут вратарь бессилен, – сказал экс-голкипер и заслуженный тренер России.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
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