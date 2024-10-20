Юрий Новиков: «Голкиперы в КХЛ определяют результат и выигрывают Кубки Гагарина. Во всех московских командах пока нет доминирующего вратаря»

Юрий Новиков высказался о роли вратаря в современном хоккее.

– Согласны с тем, что в этом сезоне во многих клубах КХЛ есть проблемы с вратарями?

– Давайте начнем с общего – и потом перейдем к частному.

При всем уважении к Владиславу Третьяку, Виктору Зингеру и Виктору Криволапову, классикам нашего цеха, с которыми в свое время выпала честь быть рядом на площадке, сегодня роль вратаря в хоккее стала еще более доминирующей.

В наше время мы побеждали по принципу «вы – забьете сколько сможете, мы – сколько захотим». Да, мы, вратари, были важной частью игры, но форварды и защитники всегда могли сделать свое дело.

Сегодня в КХЛ не так. Уровень, например, форвардов уже не такой высокий, как в советском хоккее, они уже не волшебники. Соответственно позиция вратаря является суперключевой. Именно голкиперы в КХЛ определяют результат и выигрывают Кубки Гагарина, вспомните доминирование Федотова, Грубеца, Рейдеборна или Набокова.

Вот теперь перейдем к клубам. Во всех московских командах пока нет доминирующего вратаря. Особенно много пишут о трудном старте ЦСКА, где тех же Федотова или Рейдеборна уже нет – и именно вратарская линия проседает. Отсюда все эти удивительные 0:7 и 0:4, – сказал экс-вратарь и заслуженный тренер России.