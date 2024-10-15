Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»
Юрий Новиков высказался о трансляциях матчей Olimpbet МХЛ.
«По «Матч ТВ» показывают Молодежную хоккейную лигу в прямом эфире. Для меня это событие.
Матч с участием «Спартака» из Сокольников показывают. Это очень важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея.
Этот канал можно и за рубежом смотреть. Это очень хорошее решение для развития российского хоккея. Мне кажется, что это здорово», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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