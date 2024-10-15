Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»

Юрий Новиков высказался о трансляциях матчей Olimpbet МХЛ.

«По «Матч ТВ » показывают Молодежную хоккейную лигу в прямом эфире. Для меня это событие.

Матч с участием «Спартака » из Сокольников показывают. Это очень важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея.

Этот канал можно и за рубежом смотреть. Это очень хорошее решение для развития российского хоккея. Мне кажется, что это здорово», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.