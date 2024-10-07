Новиков о трансляциях НХЛ: «Было бы интересно смотреть по российскому телевидению матчи наших игроков. Через какие-то айтишные темы можно смотреть»
Юрий Новиков выразил сожаление из-за отсутствия трансляций НХЛ в России.
«Мне как болельщику было бы интересно смотреть по российскому телевидению матчи наших игроков с комментариями наших специалистов.
Очень жаль, что мы им уделяем не так много внимания.
Через какие-то айтишные темы можно смотреть НХЛ. Лично мне хотелось бы видеть больше хоккея из-за океана», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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