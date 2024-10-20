А ведь он промахнулся по шайбе.

Вот теперь сезон НХЛ-2024/25 можно считать полноценно открытым: Александр Овечкин положил первый гол и возобновил свою погоню за Гретцки. Не спешил с этим, но и затягивать не стал – отличился в четвертом матче регулярки. Если возьмет этот темп и дальше, то к концу выбьет где-то 20 шайб – что будет вполне неплохо.

Хотя когда Овечкин следовал графикам? Наверняка же будет больше.

Овечкин не попал по шайбе. Но она все равно залетела в ворота

Сразу к главному. Первым пострадавшим в сезоне от Александра стал «Нью-Джерси» с вратарем Якобом Маркстремом. Во время одной из атак, на 15-й минуте, Александр прочно обосновался на пятачке «Девилс» (если верить официальному сайту «Кэпс» нынешний вес капитана – 108 кг) – и оттуда переправил шайбу в ворота при броске Карлсона.

На повторе легко заметить, что гол вышел курьезным: шайба киксанула по клюшке Овечкина и пошла дальше, но там стоял защитник Джонатан Ковачевич, от которого она и залетела в ворота. Но касание Александра было? Значит, его гол.

Кстати, это уже 42-й в ворота «Нью-Джерси» – и только три хоккеиста в истории забивали больше, лидер – другая легенда «Вашинтона» Майк Гартнер (57). Если же брать шайбы конкретно в Prudential Center, то тут Овечкин сравнялся с Патрисом Бержероном – оба забросили по 15.

Но, конечно, главная цифра – это 854! Ее сложно уложить в голове, даже если смотрели все эти сезоны Овечкина. До рекорда Уэйна Гретцки – ровно 40 голов.

Всего же за вечер у Александра 17:29 на льду (21 смена), 5 бросков, 3 хита и 1 перехват. Неплохо для игрока, которому в 39 лет поменяли фланг – сегодня, как и в прошлом матче, он выходил справа. Возможно, эти эксперименты Карбери действительно помогут ускорить погоню за Гретцки – но прямо сейчас в этом есть сомнения.

Любопытно, как тренер «Вашингтона» – словно настоящий шоумэн – заводит хоккеистов после каждой победы. И Овечкину, который младше всего на 3 года, это явно по душе.

Уилсон – лучший снайпер «Вашингтона» на старте. Он повторил достижение Овечкина

У хоккеистов «Кэпиталс» есть поводы веселиться в раздевалке – этот сезон они начали с трех побед в четырех играх, взяв при этом реванш у «Нью-Джерси» за неудачный матч открытия. Причем проходных соперников за это время не было (кроме «»Дэвилс» – «Даллас» и «Вегас»). На финише регулярки очки команде понадобятся очень сильно – и времени на раскачку попросту нет.

Хотя победа сегодня была под вопросом – особенно когда «Кэпс» дали сопернику вернуться в игру в начале второго периода. Нико Хишир за 10 секунд (!) превратил 1:3 в 3:3.

Но у «Кэпс», кажется, все неплохо с психологией. И еще лучше с нападением. Понятно, что Овечкин – теперь не главная угроза в атаке команды, но даже с ним на вторых ролях «Вашингтон» забил 16 голов за 4 матча.

«Мы хорошо контролируем шайбу, не допускаем много потерь, создаем броски по воротам и хорошо перемещаем шайбу в зоне нападения», – объяснил сам Александр. Один из главных персонажей в нынешней атаке «Кэпиталс» – Том Уилсон, как бы странно это ни звучало. За 4 матча у него 5+1 (при только 2 штрафных минутах). На данную секунду больше него в лиге забили только Кофилд, Панарин и Кучеров.

Прошлой ночью канадец набрал 2+1 – с победной шайбой в овертайме.

«Он хорош, ему воздается по заслугам за то, что он делает, – радовался за партнера Овечкин. – Вы видите, что он чувствует это прямо сейчас, самый крутой парень в лиге. Я рад за него».

Сам Уилсон скромничал, понимая, что такая результативность не навсегда: «Иногда шайбы заходят, и ты должен наслаждаться этим. Это сложная лига для голов. Нужно много хороших передач, много хороших партнеров – и я всегда рад помочь этой команде победить. Мы объединяемся как коллектив – и сейчас это все, что имеет значение».

Но в любом случае своей голевой серией Том повторил рекорд клуба – в четырех стартовых матчах в свитере «Вашингтона» забивали только Деннис Марук (сезон-1979/80), Майк Гартнер (1987/88) и, разумеется, Александр Овечкин (2013/14). Довольно неожиданное пополнение крутой компании.

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Фото: Gettyimages /Andrew Mordzynski / Contributor