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Овечкин сыграл на правом фланге атаки в 3-м матче подряд. Форвард забил «Нью-Джерси»

Александр Овечкин в 3-м матче подряд сыграл на правом фланге атаки.

В 3-м матче – против «Нью-Джерси» – форварду «Вашингтону» удалось отметиться голом.

Ранее Овечкин играл на правом фланге в матчах с «Вегасом» (4:2) и «Далласом» (3:2), но голами не отметился.

До этих трех матчей Овечкин играл справа в нападении 10 лет назад. На правом краю форвард выступал c 2012 по 2014 год, когда главным тренером «Вашингтона» был Адам Оутс.

Россиянин забил 32 гола в 48 матчах в укороченном из-за локаута сезоне-2012/13, а также отметился 51 шайбой в 78 играх в сезоне-2013/14.

🚨 Овечкин забил первый гол в сезоне! До Гретцки – всего 40 

Опубликовано: Sports
logoНью-Джерси
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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