Аскаров сделал шатаут во 2-м матче подряд за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Ярослав Аскаров сделал шатаут во втором матче АХЛ подряд.

«Сан-Хосе Барракуда », фарм-клуб «Сан-Хосе», обыграл «Айова Уайлд» (5:0).

Российский вратарь отразил все 26 бросков и сделал шатаут. Аскарова признали второй звездой матча.

Напомним, ранее в дебютном матче за «Сан-Хосе Барракуда» Аскаров также сделал шатаут.

«Сан-Хосе» отправил Аскарова в АХЛ в начале октября. 22-летний голкипер не участвовал в тренировочном лагере клуба из-за травмы.

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