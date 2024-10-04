«Сан-Хосе» отправил Аскарова в АХЛ. Вратарь не участвовал в тренировочном лагере клуба из-за травмы

«Сан-Хосе» отправил Ярослава Аскарова в АХЛ.

Вратарь будет готовиться к новому сезону с клубом «Сан-Хосе Барракуда ».

Аскаров не принимал участия в тренировочном лагере «Шаркс» из-за травмы нижней части тела.

Напомним, вратарь стал игроком «Сан-Хосе» в августе в результате обмена из «Нэшвилла».