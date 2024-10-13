Аскаров сделал шатаут в дебютной игре за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ и стал 1-й звездой
Ярослав Аскаров стал первой звездой матча в АХЛ.
«Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе», обыграл «Онтарио Рейн» (5:0).
Российский вратарь отразил все 22 броска «Онтарио» и сделал шатаут. Аскарова признали первой звездой матча.
«Сан-Хосе» отправил Аскарова в АХЛ в начале октября. 22-летний голкипер не участвовал в тренировочном лагере клуба из-за травмы.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт АХЛ
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