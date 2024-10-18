Заврагин о «Филадельфии»: «С тренером вратарей мы на связи, больше ни с кем. Об НХЛ пока не думаю, нужно показать себя в России»
Егор Заврагин заявил, что пока не думает о переходе в НХЛ.
«Флайерс» задрафтовали 19-летнего голкипера в 2023 году под 87-м номером в третьем раунде.
«С «Филадельфией» особо не общаемся, мы на связи с тренером вратарей, а так больше ни с кем. Он мне пишет иногда и все. С Иваном Федотовым как-то общались, но близко не знакомы.
Об Америке и НХЛ я пока не думаю, слишком рано, нужно показывать свою игру в России. У нас, можно сказать, только начался сезон», – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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