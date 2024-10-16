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Дмитрий Губерниев: «Мы любим КХЛ, но лучшие играют в НХЛ. Российские спортсмены – ее неотъемлемая часть. Мичков уехал вовремя, доказывает это в «Филадельфии»

Дмитрий Губерниев заявил, что лучшие хоккеисты играют в НХЛ.

«Я жду прорыва от многих наших молодых ребят. Надеюсь, Никишин, один из лучших защитников КХЛ, тоже получит шанс в НХЛ.

Безусловно, все мы очень любим КХЛ, но лучшие люди хоккейного мира играют именно в НХЛ. А российские спортсмены стали ее неотъемлемой частью.

Здорово наши стартовали в этом сезоне, на загляденье. Радуюсь за всех, в том числе и за Мичкова. Считаю, он вовремя уехал и уже доказывает это твердым местом в составе «Филадельфии», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
logoАлександр Никишин
logoМатвей Мичков
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