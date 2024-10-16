Дмитрий Губерниев: «Мы любим КХЛ, но лучшие играют в НХЛ. Российские спортсмены – ее неотъемлемая часть. Мичков уехал вовремя, доказывает это в «Филадельфии»

Дмитрий Губерниев заявил, что лучшие хоккеисты играют в НХЛ.

«Я жду прорыва от многих наших молодых ребят. Надеюсь, Никишин , один из лучших защитников КХЛ , тоже получит шанс в НХЛ .

Безусловно, все мы очень любим КХЛ, но лучшие люди хоккейного мира играют именно в НХЛ. А российские спортсмены стали ее неотъемлемой частью.

Здорово наши стартовали в этом сезоне, на загляденье. Радуюсь за всех, в том числе и за Мичкова . Считаю, он вовремя уехал и уже доказывает это твердым местом в составе «Филадельфии», – сказал комментатор «Матч ТВ».