Александр Кожевников: «Мичков уехал в «Филадельфию» и стал национальным героем, а раньше его ругали в России. Говорю журналистам – ищите новых Мичковых в КХЛ, того же Демидова, Рябкина»
«Приехал в Москву тренер Гру, одержал с «Трактором» три симпатичные победы. И тут же – оды канадцу, хотя он пришел в готовую команду, которая еще весной вынесла 4:0 «Динамо» и играла в полуфинале. Говорю всем звонящим мне по поводу Гру: ребята, ну не торопитесь восхищаться Канадой, дождитесь плей-офф!
Еще пример – юниор Мичков. В России его постоянно ругали, но едва приехав в «Филадельфию», он тут же стал у нас национальным героем.
Мне по Мичкову звонят восторженные журналисты каждый день, причем те же самые, что год назад его поругивали. Говорю им – не спешите с комплиментами. Это задача НХЛ – раскрутить новичка, увеличить количество звезд в их лиге, заработать деньги.
Лучше поищите новых Мичковых в КХЛ – например, того же Демидова, который понемногу пробивается в СКА, или Рябкина, которого почему-то запрятали в «Динамо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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