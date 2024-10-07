  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Кожевников: «Мичков уехал в «Филадельфию» и стал национальным героем, а раньше его ругали в России. Говорю журналистам – ищите новых Мичковых в КХЛ, того же Демидова, Рябкина»
7

Александр Кожевников: «Мичков уехал в «Филадельфию» и стал национальным героем, а раньше его ругали в России. Говорю журналистам – ищите новых Мичковых в КХЛ, того же Демидова, Рябкина»

Александр Кожевников высказался о поиске новых талантов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Приехал в Москву тренер Гру, одержал с «Трактором» три симпатичные победы. И тут же – оды канадцу, хотя он пришел в готовую команду, которая еще весной вынесла 4:0 «Динамо» и играла в полуфинале. Говорю всем звонящим мне по поводу Гру: ребята, ну не торопитесь восхищаться Канадой, дождитесь плей-офф!

Еще пример – юниор Мичков. В России его постоянно ругали, но едва приехав в «Филадельфию», он тут же стал у нас национальным героем.

Мне по Мичкову звонят восторженные журналисты каждый день, причем те же самые, что год назад его поругивали. Говорю им – не спешите с комплиментами. Это задача НХЛ – раскрутить новичка, увеличить количество звезд в их лиге, заработать деньги.

Лучше поищите новых Мичковых в КХЛ – например, того же Демидова, который понемногу пробивается в СКА, или Рябкина, которого почему-то запрятали в «Динамо», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoТрактор
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАлександр Кожевников
logoДинамо Москва
logoМатвей Мичков
logoИван Демидов
logoИван Рябкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мичков забьет свои 25-30 голов в первом сезоне в НХЛ, если предоставят достаточно времени. Нынешний уровень там не назовешь запредельным». Ветеран СКА Панин о Матвее
227 сентября, 06:20
Кожевников о 0+2 у Мичкова: «Выставочные матчи – это одно, регулярка НХЛ – совсем другое. В КХЛ он ничего выдающегося не показывал, как Малкин или Панарин, например»
1323 сентября, 17:08
Артюхин о Демидове: «Если продолжит с теми же рвением, энергией, мастерством – то ссылка из СКА в «Сочи» ему не грозит. Старт Ивана в КХЛ получился удачным»
218 сентября, 17:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Назаров поздравил Путина с 72-летием: «Практически 150-миллионная армия болельщиков поздравляет президента. Победа обязательно будет за нами»
11сегодня, 08:53
Ротенберг поздравил Путина с 72-летием: «Настоящий спортсмен, вожак, капитан всех россиян. Он вывел страну из кризиса 90-х, вернул былую славу. Ваши победы – это победы России!»
96сегодня, 08:14Фото
Сергей Самсонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Главное, чтобы у него был плеймейкер. Дилан Строум – это не Бэкстрем, я бы так сказал»
5сегодня, 07:30
Макдэвид занял 1-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. Маккиннон – 2-й, Шестеркин – 6-й, Кучеров – 7-й
15сегодня, 07:15
Кожевников о трансляциях КХЛ: «На «Матч ТВ» футбол, гандбол, «Формула-1». В интернете у лиги все «висит». С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!»
60сегодня, 07:00
«Флорида» отменила публичную церемонию вручения игрокам чемпионских перстней из-за урагана «Милтон»
4сегодня, 06:50
Сваймен о новом контракте с «Бостоном»: «Парень с Аляски по-настоящему счастлив. Моя главная мотивация – Кубок Стэнли. Я верю, что мы можем его выиграть»
5сегодня, 06:35
Макдэвид – топ-претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Овечкин выше Панарина и Капризова
4сегодня, 05:40
Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й
5сегодня, 05:25
КХЛ. «Автомобилист» примет «Барыс», «Ак Барс» против «Сибири», СКА в гостях у «Локомотива»
29сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Самсонов о «Питтсбурге»: «Тащить будут ветераны – Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон. Костяк команды – ребята, которым за 30, за лето ничего не изменилось»
111 минут назад
Кузнецов о СКА: «Стараемся строить коллектив, создать командную химию. Нужны поражения, победы, тяжелые игры, чтобы закалить сталь»
222 минуты назад
Романов о работе Руа: «Айлендерс» прорвало, стали больше забивать, было несколько побед подряд. Патрик передавал нам психологию победителя, его авторитет очевиден»
42 минуты назад
Набоков, Дронов, Михайлис – лучшие игроки недели в КХЛ. Заврагин – лучший новичок
155 минут назад
Плющев о КХЛ: «Если кто-то говорит, что сезон будет очень интересным – сильно разочаровали. Восьмерки на Западе и Востоке определились в первые 2 недели»
3сегодня, 09:04
Квартальнов после 2:3 с «Сочи»: «Динамо» не хватает мастерства, у нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали. Гол надо заслужить, лучше играть в атаке»
2сегодня, 08:26
Форварды «Коламбуса» Воронков и Дженнер могут пропустить несколько месяцев из-за травм (Аарон Порцлайн)
1сегодня, 07:55
Романов о Цыплакове в «Айлендерс»: «Всегда рад, когда кто-то из русских ребят приезжает. Верю, что у него может получиться в НХЛ – все для этого есть»
3сегодня, 07:45
Тертышный о «Тракторе» и стиле Гру: «Не скажу, что у нас прям североамериканский хоккей. Минское «Динамо» играет похоже при Квартальнове»
1сегодня, 06:20
Курдин о 400 передачах Гусева в КХЛ: «Это все годы тренировок, упорной работы. Если еще лет 6 поиграет, то реально стать лучшим в лиге»
2сегодня, 05:55