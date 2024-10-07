Александр Кожевников: «Мичков уехал в «Филадельфию» и стал национальным героем, а раньше его ругали в России. Говорю журналистам – ищите новых Мичковых в КХЛ, того же Демидова, Рябкина»

Александр Кожевников высказался о поиске новых талантов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Приехал в Москву тренер Гру, одержал с «Трактором » три симпатичные победы. И тут же – оды канадцу, хотя он пришел в готовую команду, которая еще весной вынесла 4:0 «Динамо» и играла в полуфинале. Говорю всем звонящим мне по поводу Гру: ребята, ну не торопитесь восхищаться Канадой, дождитесь плей-офф!

Еще пример – юниор Мичков. В России его постоянно ругали, но едва приехав в «Филадельфию», он тут же стал у нас национальным героем.

Мне по Мичкову звонят восторженные журналисты каждый день, причем те же самые, что год назад его поругивали. Говорю им – не спешите с комплиментами. Это задача НХЛ – раскрутить новичка, увеличить количество звезд в их лиге, заработать деньги.

Лучше поищите новых Мичковых в КХЛ – например, того же Демидова, который понемногу пробивается в СКА, или Рябкина, которого почему-то запрятали в «Динамо», – сказал двукратный олимпийский чемпион.