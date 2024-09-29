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  • Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)
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Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)

Алексей Колосов может вернуться в минское «Динамо» в октябре.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 22-летний голкипер в конце следующего месяца может вернуться в КХЛ.

Алексей Колосов имеет двухлетний контракт с «Флайерс», по которому получает 925 тысяч долларов за сезон. На этой неделе вратарь уехал из Минска в «Филадельфию», чтобы принять участие в тренировочном лагере.

«Колосов имеет договоренность, что если он не пройдет в НХЛ до конца следующего месяца, то вернется в минское «Динамо» до конца этого сезона.

Поэтому белорусы его ждут, не подписывая контракт с новым вратарем. Хотя у них есть варианты с Адамом Хуской и Эдом Паскуале. Алексей готов отправиться в АХЛ на несколько матчей.

Но динамовцы ждут Колосова, чей вопрос должен разрешиться до 27-28 октября», – сообщил источник «Матч ТВ».

На данный момент два основных вратаря «Филадельфии» – это Иван Федотов и Самуэль Эрссон. Клуб в прошлом сезоне отправлял Колосова в АХЛ. Сам игрок с этим был не согласен, поэтому уехал в Беларусь. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
возможные переходы
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoАХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoИван Федотов
logoМатч ТВ
logoАлексей Колосов
logoСамуэль Эрссон
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