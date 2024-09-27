«Мичков забьет свои 25-30 голов в первом сезоне в НХЛ, если предоставят достаточно времени. Нынешний уровень там не назовешь запредельным». Экс-игрок СКА Панин о Матвее
19-летний форвард в межсезонье стал игроком «Филадельфии».
– «Филадельфия» очень хотела получить Мичкова как можно раньше, видит в нем игрока, который должен их повести вперед. Способен ли он уже сейчас стать лидером «летчиков»?
– Думаю, что Матвей свои 25-30 голов в первом сезоне забьет, если ему предоставят достаточно времени на площадке. Он все-таки достаточно верткий форвард. Да и характер у него своеобразный, не ломается под ударами.
Поэтому Мичков должен выделяться, тем более что «летчики» в последнее время не блещут. Да и в целом нынешний уровень в НХЛ не назовешь запредельным. Игроков, способных достичь уровня Макдэвида или Маккиннона, немного, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА.
Мичков набрал 1+1 в выставочном матче с «Айлендерс», забив в пустые ворота. У него 3 броска, 4 потери и «+2»
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