Плющев о результатах «Металлурга»: «Тренерский штаб себя переоценил. Плюс хамское отношение главного тренера к коллегам и зрителям наложило отпечаток»

Владимир Плющев оценил выступление «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ.

Магнитогорский клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах.

«Такие серьезные провалы не случаются только из-за одной причины. Мне кажется, тренерский штаб немного себя переоценил и не провел настоящий анализ прошлого сезона, расстался с несколькими игроками.

Да, не все новички вписались и не все из них соответствуют уровню «Магнитки». Плюс начало сезона было немного смазано из-за скандального турнира, на котором главный тренер повел себя не совсем тактично по отношению к своим болельщикам и коллегам по цехам.

Думаю, это отразилось на психологии команды и на настроении команды. Такое хамское отношение к своим коллегам и зрителям наложило отпечаток на команду. Это одна из причин, которая привела к такому старту», – сказал заслуженный тренер России.

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