Лямкин об НХЛ: «Мечта – сыграть за «Тампу» или «Торонто». Я как принц – приеду и сниму проклятие с «Мэйпл Лифс»? Кто знает»

Никита Лямкин заявил, что хотел бы сыграть за «Тампу» или «Торонто» в НХЛ.

В прошлом сезоне 29-летний защитник «Ак Барса » набрал 44 (8+36) очка в 68 играх Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 28». В 13 играх Кубка Гагарина он добавил 4 (1+3) балла.

– Сами не хотели бы попробовать себя в НХЛ? Особенно после прорыва в прошлом сезоне.

– Так это вот именно, что один сезон. Вот если закреплю этот успех – уже подумаю.

– Теоретически, в какой команде хотели бы себя видеть? Наверняка была любимая команда детства?

– Я не задрафтован, где угодно могу сыграть. Мечта, наверное, сыграть за «Тампу» или за «Торонто».

– Возможно, именно Лямкина не хватает «Торонто», чтобы взять Кубок Стэнли?

– Я как принц: приеду и сниму с них проклятие? Приеду – и сразу победим. Кто знает! Никто не понимает, чего именно не хватает «Торонто» для побед, – сказал Никита Лямкин .

«Торонто » не побеждает в Кубке Стэнли с 1967 года.

Лямкин о селекции «Ак Барса»: «11 защитников, а хочется забивного нападающего – калибра Азеведо или Секача. Надо как-то крутиться. Другие клубы же находят сильных легионеров»