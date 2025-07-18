Лямкин об НХЛ: «Мечта – сыграть за «Тампу» или «Торонто». Я как принц – приеду и сниму проклятие с «Мэйпл Лифс»? Кто знает»
В прошлом сезоне 29-летний защитник «Ак Барса» набрал 44 (8+36) очка в 68 играх Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 28». В 13 играх Кубка Гагарина он добавил 4 (1+3) балла.
– Сами не хотели бы попробовать себя в НХЛ? Особенно после прорыва в прошлом сезоне.
– Так это вот именно, что один сезон. Вот если закреплю этот успех – уже подумаю.
– Теоретически, в какой команде хотели бы себя видеть? Наверняка была любимая команда детства?
– Я не задрафтован, где угодно могу сыграть. Мечта, наверное, сыграть за «Тампу» или за «Торонто».
– Возможно, именно Лямкина не хватает «Торонто», чтобы взять Кубок Стэнли?
– Я как принц: приеду и сниму с них проклятие? Приеду – и сразу победим. Кто знает! Никто не понимает, чего именно не хватает «Торонто» для побед, – сказал Никита Лямкин.
«Торонто» не побеждает в Кубке Стэнли с 1967 года.
Лямкин о селекции «Ак Барса»: «11 защитников, а хочется забивного нападающего – калибра Азеведо или Секача. Надо как-то крутиться. Другие клубы же находят сильных легионеров»