Плющев про 0:5 «Металлурга»: «Обладателю Кубка Гагарина проиграть и не забросить – видимо, проблемы в команде. На «Ак Барс» настраиваться не надо»

Владимир Плющев оценил поражение «Металлурга» от «Ак Барса».

Команда тренера Андрея Разина уступила со счетом 0:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Металлург » не очень ровно начал сезон, но играли у себя дома против основного соперника в группе, по крайней мере по прошлому году.

Я был уверен, что «Металлург» покажет более зубастый хоккей. Обладателю Кубка Гагарина проиграть дома, не забросив ни одной шайбы – видимо, у команды есть какие-то проблемы.

«Ак Барс » для них тот соперник, на которого настраиваться не надо. Не знаю, в чем причина столь невыразительной игры.

«Ак Барс» тоже в последних матчах лихорадило, серию поражений продлевать было нельзя. Это понимали и тренер, и игроки.

Видимо, они были более заряжены на игру, более ответственно подошли к ней, чем Магнитогорск», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.