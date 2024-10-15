Плющев про 0:5 «Металлурга»: «Обладателю Кубка Гагарина проиграть и не забросить – видимо, проблемы в команде. На «Ак Барс» настраиваться не надо»
Команда тренера Андрея Разина уступила со счетом 0:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Металлург» не очень ровно начал сезон, но играли у себя дома против основного соперника в группе, по крайней мере по прошлому году.
Я был уверен, что «Металлург» покажет более зубастый хоккей. Обладателю Кубка Гагарина проиграть дома, не забросив ни одной шайбы – видимо, у команды есть какие-то проблемы.
«Ак Барс» для них тот соперник, на которого настраиваться не надо. Не знаю, в чем причина столь невыразительной игры.
«Ак Барс» тоже в последних матчах лихорадило, серию поражений продлевать было нельзя. Это понимали и тренер, и игроки.
Видимо, они были более заряжены на игру, более ответственно подошли к ней, чем Магнитогорск», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий