Лямкин о селекции «Ак Барса»: «11 защитников, а хочется забивного нападающего – калибра Азеведо или Секача. Надо как-то крутиться. Другие клубы же находят сильных легионеров»

Никита Лямкин сказал, что «Ак Барсу» нужен забивной нападающий.

– Команда серьезно усилила защитную линию. Это плюс?

– У нас сейчас 11 защитников и 12 нападающих примерно. И что мы будем со всем этим делать?

– Чувствуете теперь конкуренцию за место в составе?

– Да нет, не то чтобы конкуренцию, просто куда столько, а хочется еще и забивного нападающего. Не помешало бы точно. Один-два солидных игрока. Был вариант с Михаилом Григоренко , я слышал, но его Челябинск уже подписал. Шелдон Ремпал в НХЛ все-таки перешел.

Кого-то вот такого калибра хотелось бы, тогда будет попроще. Игроков, таких как Джастин Азеведо , Иржи Секач , вот таких ребят. Они давали жару.

– Сейчас гораздо сложнее находить качественных легионеров…

– Это я понимаю, но надо как-то крутиться. Другие команды же находят сильных легионеров, договариваются с ними. Иначе как бороться за Кубок, – сказал защитник казанцев.