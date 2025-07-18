Дюбе получит 40 млн рублей от «Трактора» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Пьеррик Дюбе заработает 40 млн рублей в «Тракторе» за следующий сезон.

Ранее 24-летний форвард подписал контракт с челябинским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Дюбе получит 40 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне у форварда 43 (21+22) очка в 66 играх с учетом плей-офф за фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ.

Генменеджер «Трактора» Волков: «У Дюбе все задатки большого снайпера. К 24 годам у него два трофея, он уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивостью»