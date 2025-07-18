Дюбе получит 40 млн рублей от «Трактора» за следующий сезон (Михаил Зислис)
Пьеррик Дюбе заработает 40 млн рублей в «Тракторе» за следующий сезон.
Ранее 24-летний форвард подписал контракт с челябинским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Дюбе получит 40 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне у форварда 43 (21+22) очка в 66 играх с учетом плей-офф за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.
Генменеджер «Трактора» Волков: «У Дюбе все задатки большого снайпера. К 24 годам у него два трофея, он уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивостью»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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