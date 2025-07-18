Черкас о Кузнецове: «Мастер, игрочище, звезда даже по меркам НХЛ. Единственный вопрос – травмы. Поправит здоровье и все будет хорошо»

Сергей Черкас считает, что проблемы Евгения Кузнецова связаны с травмами.

Ранее агент нападающего заявил , что игрок продолжит карьеру в НХЛ.

– Кузнецову, который в прошлом сезоне выступал за СКА, трудоустроиться в НХЛ будет заметно сложнее?

– Кузнецов – мастер, игрочище, звезда даже по меркам НХЛ. Единственный вопрос – его травмы. Опасение у заокеанских клубов лишь по поводу его здоровья. Если все будет в порядке, то Евгений подпишет контракт.

– Думаете, именно с травмами были связаны перепады Кузнецова в прошлом сезоне? Его агент, Шуми Бабаев, утверждает, что серьезных повреждений челябинец не получал.

– Конечно, со здоровьем. Поправит его, и все будет хорошо. В принципе, у него возраст некритичный по нынешним меркам – 33 года. Еще сезона четыре сможет выступать на серьезном уровне.

– Случай с Кузнецовым, наверное, еще и пример, что зайти из НХЛ в КХЛ не так просто, если ты даже мастер.

– Да, это вопрос психологии. Многие, приезжая оттуда, думают, что здесь будет легко и просто. А разница не такая большая между двумя лигами – уровень КХЛ достаточно хороший.

Главная проблема – болельщики, специалисты, журналисты ждут от возвращенцев лучшей игры, чем от тех, кто постоянно выступает здесь. Ты должен тащить, как говорят в хоккее.

Если не получается, то оказываешься под серьезным прессом, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас .