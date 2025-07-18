24-летний форвард Эдмондс, игравший в системе «Тампы» и «Рейнджерс», может продолжить карьеру в КХЛ. У него 140 матчей в АХЛ и 54 очка

24-летний форвард Лукас Эдмондс может продолжить карьеру в КХЛ.

Об этом сообщает агентство Winners, клиентом которого стал хоккеист.

Эдмондс был выбран «Тампой » на драфте НХЛ-2022 под общим 86-м номером в 3-м раунде.

В январе этого года игрок был обменян в «Рейнджерс ». В НХЛ он не провел ни одного матча.

В АХЛ – 140 матчей с учетом плей-офф и 54 (29+25) очков.

Отметим, что с 2016 по 2021 год игрок выступал в Швеции – в основном за молодежные и юниорские команды «Фрелунды», «Карлскроны» и «Векше». У него есть шведское гражданство.