24-летний форвард Эдмондс, игравший в системе «Тампы» и «Рейнджерс», может продолжить карьеру в КХЛ. У него 140 матчей в АХЛ и 54 очка
24-летний форвард Лукас Эдмондс может продолжить карьеру в КХЛ.
Об этом сообщает агентство Winners, клиентом которого стал хоккеист.
Эдмондс был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2022 под общим 86-м номером в 3-м раунде.
В январе этого года игрок был обменян в «Рейнджерс». В НХЛ он не провел ни одного матча.
В АХЛ – 140 матчей с учетом плей-офф и 54 (29+25) очков.
Отметим, что с 2016 по 2021 год игрок выступал в Швеции – в основном за молодежные и юниорские команды «Фрелунды», «Карлскроны» и «Векше». У него есть шведское гражданство.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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