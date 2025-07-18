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  • Бедард – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии сайта лиги. Селебрини – 2-й, Хатсон – 3-й, Мичков – 5-й, Найз – 7-й, Демидов – 14-й
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Бедард – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии сайта лиги. Селебрини – 2-й, Хатсон – 3-й, Мичков – 5-й, Найз – 7-й, Демидов – 14-й

Коннор Бедард назван лучшим игроком НХЛ не старше 23 лет по версии сайта лиги.

Девять авторов официального сайта НХЛ составили рейтинг из 25 хоккеистов, За первое место начислялось 25 очков, за каждую следующую позицию – на один балл меньше.

Список возглавил форвард «Чикаго» Коннор Бедард. Вторая позиция у Макклина Селебрини из «Сан-Хосе», третье место у Лэйна Хатсона из «Монреаля».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго» – 236 баллов (3 первых места);

2. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе» – 232 (1 первое место);

3. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 229 (5 первых мест);

4. Уайтт Джонстон, «Даллас» – 217;

5. Матвей Мичков, «Филадельфия» – 188;

6. Адам Фантилли, «Коламбус» – 184;

7. Мэттью Найз, «Торонто» – 180;

8. Логан Кули, «Юта» – 169;

9. Люк Хьюз, «Нью-Джерси» – 160;

10. Юрай Слафковски, «Монреаль» – 141;

11. Лео Карлссон, «Анахайм» – 137;

12. Дилан Гюнтер, «Юта» – 136;

13. Логан Станковен, «Каролина» – 122;

14. Иван Демидов, «Монреаль» – 121;

15. Оуэн Пауэр, «Баффало» – 112;

16. Уилл Смит, «Сан-Хосе» – 93;

17. Мэйсон Мактавиш, «Анахайм» – 87;

18. Вильям Эклунд, «Сан-Хосе» – 80;

19. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» – 60;

20. Кент Джонсон, «Коламбус» – 59;

21. Каттер Готье, «Анахайм» – 57;

22. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес» – 35;

23. Зак Болдук, «Монреаль» – 28.

Аскаров – 3-й в рейтинге вратарей до 25 лет по версии сайта НХЛ. Вульф – 1-й, Найт – 2-й, Огастин – 6-й, Леви – 8-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
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logoНХЛ
logoТоронто
logoНью-Джерси
logoФиладельфия
logoСиэтл
logoКаролина
logoЛос-Анджелес
logoКоламбус
logoБаффало
logoМонреаль
logoДаллас
logoАнахайм
logoЮта
logoЗак Болдук
logoИван Демидов
logoБрандт Кларк
logoМатвей Мичков
logoКент Джонсон
logoЛюк Хьюз
logoМэйсон Мактавиш
logoДилан Гюнтер
logoЮрай Слафковски
logoУилл Смит
logoЛэйн Хатсон
logoКаттер Готье
logoОуэн Пауэр
logoЛоган Кули
logoМэттью Найз
logoМэттью Бенирс
logoВильям Эклунд
logoЛео Карлссон
logoАдам Фантилли
logoКоннор Бедард
logoЛоган Станковен
logoМакклин Селебрини
logoУайтт Джонстон
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