Бедард – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии сайта лиги. Селебрини – 2-й, Хатсон – 3-й, Мичков – 5-й, Найз – 7-й, Демидов – 14-й
Девять авторов официального сайта НХЛ составили рейтинг из 25 хоккеистов, За первое место начислялось 25 очков, за каждую следующую позицию – на один балл меньше.
Список возглавил форвард «Чикаго» Коннор Бедард. Вторая позиция у Макклина Селебрини из «Сан-Хосе», третье место у Лэйна Хатсона из «Монреаля».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард, «Чикаго» – 236 баллов (3 первых места);
2. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе» – 232 (1 первое место);
3. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 229 (5 первых мест);
4. Уайтт Джонстон, «Даллас» – 217;
5. Матвей Мичков, «Филадельфия» – 188;
6. Адам Фантилли, «Коламбус» – 184;
7. Мэттью Найз, «Торонто» – 180;
8. Логан Кули, «Юта» – 169;
9. Люк Хьюз, «Нью-Джерси» – 160;
10. Юрай Слафковски, «Монреаль» – 141;
11. Лео Карлссон, «Анахайм» – 137;
12. Дилан Гюнтер, «Юта» – 136;
13. Логан Станковен, «Каролина» – 122;
14. Иван Демидов, «Монреаль» – 121;
15. Оуэн Пауэр, «Баффало» – 112;
16. Уилл Смит, «Сан-Хосе» – 93;
17. Мэйсон Мактавиш, «Анахайм» – 87;
18. Вильям Эклунд, «Сан-Хосе» – 80;
19. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» – 60;
20. Кент Джонсон, «Коламбус» – 59;
21. Каттер Готье, «Анахайм» – 57;
22. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес» – 35;
23. Зак Болдук, «Монреаль» – 28.
Аскаров – 3-й в рейтинге вратарей до 25 лет по версии сайта НХЛ. Вульф – 1-й, Найт – 2-й, Огастин – 6-й, Леви – 8-й