Бедард – лучший игрок НХЛ до 23 лет по версии сайта лиги. Селебрини – 2-й, Хатсон – 3-й, Мичков – 5-й, Найз – 7-й, Демидов – 14-й

Коннор Бедард назван лучшим игроком НХЛ не старше 23 лет по версии сайта лиги.

Девять авторов официального сайта НХЛ составили рейтинг из 25 хоккеистов, За первое место начислялось 25 очков, за каждую следующую позицию – на один балл меньше.

Список возглавил форвард «Чикаго» Коннор Бедард . Вторая позиция у Макклина Селебрини из «Сан-Хосе», третье место у Лэйна Хатсона из «Монреаля».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго» – 236 баллов (3 первых места);

2. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе» – 232 (1 первое место);

3. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – 229 (5 первых мест);

4. Уайтт Джонстон , «Даллас» – 217;

5. Матвей Мичков, «Филадельфия» – 188;

6. Адам Фантилли , «Коламбус» – 184;

7. Мэттью Найз , «Торонто» – 180;

8. Логан Кули , «Юта» – 169;

9. Люк Хьюз , «Нью-Джерси» – 160;

10. Юрай Слафковски , «Монреаль» – 141;

11. Лео Карлссон, «Анахайм» – 137;

12. Дилан Гюнтер, «Юта» – 136;

13. Логан Станковен, «Каролина» – 122;

14. Иван Демидов, «Монреаль» – 121;

15. Оуэн Пауэр, «Баффало» – 112;

16. Уилл Смит, «Сан-Хосе» – 93;

17. Мэйсон Мактавиш, «Анахайм» – 87;

18. Вильям Эклунд , «Сан-Хосе» – 80;

19. Мэттью Бенирс, «Сиэтл» – 60;

20. Кент Джонсон, «Коламбус» – 59;

21. Каттер Готье , «Анахайм» – 57;

22. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес» – 35;

23. Зак Болдук, «Монреаль» – 28.

Аскаров – 3-й в рейтинге вратарей до 25 лет по версии сайта НХЛ. Вульф – 1-й, Найт – 2-й, Огастин – 6-й, Леви – 8-й