Вячеслав Быков: «Мне всегда интересно быть немного в курсе событий российского хоккея. Надеюсь на скорейшее возвращение сборной на ЧМ»

Вячеслав Быков надеется на скорейшее возвращение сборной России на ЧМ.

Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

«Пока сложно мне сказать, получится ли следить за КХЛ , так как не знаю, смогу ли смотреть матчи по ТВ.

Но, в любом случае, мне всегда интересно смотреть матчи разных команд, быть немного в курсе событий российского хоккея, нововведений и эволюции наших игроков и нашей сборной.

Надеюсь на ее скорейшее возвращение на чемпионат мира», – сказал бывший тренер сборной России, сейчас проживающий в Швейцарии.