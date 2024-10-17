Разин о 2:0 с минским «Динамо»: «Металлургу» хотелось победы после чувствительного поражения. Старались играть первым номером, многое получалось»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над минским «Динамо» (2:0).

В прошлом матче магнитогорский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:5.

– Старались играть первым номером, активно. Многое получалось. Жаль, не забили в большинстве, но в меньшинстве хорошо отработали, забили гол в меньшинстве впервые в сезоне. После чувствительного поражения хотелось почувствовать вкус победы.

– Какие были корректировки после 0:5 в прошлом матче?

– Не делали разбор полетов, но команда была выхолощена. Первые три игры забрали у нас много эмоций, сегодня была обратная ситуация, «Динамо » не хватало эмоция, силенок.

– Скажете спасибо вашему оператору за подсказку о челлендже на гол соперника?

– Там все было настолько погранично, можно было брать и на высокоподнятую клюшку, возможно, был миллиметровый «вне игры» и помеха вратарю. Один из этих моментов сработал, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .