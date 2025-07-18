Щитов о Кравцове: «Это уже взрослый, состоявшийся игрок. Было бы здорово, если бы он уехал и закрепился в НХЛ»
Никита Щитов считает, что Виталию Кравцову стоило бы вернуться в НХЛ.
25-летний нападающий ранее выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». В предыдущих двух сезонах он играл за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Где дальше играть – это только его выбор. Кравцову сейчас нужно решать. Очевидно, что это уже взрослый, состоявшийся игрок.
На мой взгляд, было бы здорово, если бы он уехал и закрепился в НХЛ», – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ.
Агентство Winners о Кравцове: «Виталий не вел переговоров с «Ак Барсом» и не созванивался с Гатиятулиным. Подобные вбросы – очередная провокация»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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