Щитов о Кравцове: «Это уже взрослый, состоявшийся игрок. Было бы здорово, если бы он уехал и закрепился в НХЛ»

Никита Щитов считает, что Виталию Кравцову стоило бы вернуться в НХЛ.

25-летний нападающий ранее выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». В предыдущих двух сезонах он играл за «Трактор » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Где дальше играть – это только его выбор. Кравцову сейчас нужно решать. Очевидно, что это уже взрослый, состоявшийся игрок.

На мой взгляд, было бы здорово, если бы он уехал и закрепился в НХЛ », – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ.

Агентство Winners о Кравцове: «Виталий не вел переговоров с «Ак Барсом» и не созванивался с Гатиятулиным. Подобные вбросы – очередная провокация»