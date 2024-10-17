У «Металлурга» 6 побед в 8 последних матчах. Команда Разина идет пятой на Востоке

«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина на выезде обыграла минское «Динамо » со счетом 2:0.

Это 6-я победа «Металлурга » в 8 последних играх в КХЛ .

Магнитогорский клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах.