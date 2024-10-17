У «Металлурга» 6 побед в 8 последних матчах. Команда Разина идет пятой на Востоке
«Металлург» одержал 6-ю победу в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина на выезде обыграла минское «Динамо» со счетом 2:0.
Это 6-я победа «Металлурга» в 8 последних играх в КХЛ.
Магнитогорский клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости