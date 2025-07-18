«Куньлунь» интересуется Голдобиным. У форварда «Спартака» 67 очков за 74 игры прошлого сезона

«Куньлунь» заинтересован в Николае Голдобине из «Спартака».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Контракт Голдобина с московским клубом действует до конца сезона-2025/26.