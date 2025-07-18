Президент КХЛ Морозов провел встречу с гендиректором «Барыса» Мусайбековым в Москве. Обсуждались «спортивные и организационные вопросы»

Президент КХЛ Алексей Морозов встретился с гендиректором «Барыса» в Москве.

«В Москве состоялась рабочая встреча руководства Континентальной хоккейной лиги и хоккейного клуба «Барыс». В мероприятии приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты подготовки к новому сезону, включая спортивные и организационные вопросы, маркетинговую стратегию и развитие инфраструктуры клуба. Особое внимание было уделено повышению качества проведения матчей, продвижению клубного бренда, активизации работы в социальных сетях и созданию современного видеоконтента.

Также на встрече рассмотрели вопросы взаимодействия с болельщиками и спонсорами, модернизацию арены и развитие молодежного хоккея – от детских академий до молодежной команды. В частности, речь шла о выступлении команд детско-юношеской спортивной школы в первенствах Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление позиций «Барыса» в КХЛ, участию «Снежных Барсов» в чемпионате Молодежной хоккейной лиги и команды в чемпионате КХЛ 3х3», – говорится в сообщении клуба из Астаны.

«Барыс» за 2 млрд рублей могут продать российской компании. Команда проиграла 54 из 68 матчей в прошлом сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)