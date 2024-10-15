Терещенко о контракте Шестеркина: «Его требования нормальны – игра, уровень хоккея, профессионализм. Либо «Металлург» подпишет, как сказал Разин»

Алексей Терещенко высказался по поводу переговоров по контракту Игоря Шестеркина.

Ранее появилась информация, что российский голкипер отклонил предложение «Рейнджерс» о договоре на 8 лет с зарплатой 11 миллионов долларов в год.

«Конечно, Игорь заслуживает. Почему нет? Это его игра, уровень хоккея, который он демонстрирует.

Это есть и профессионализм. Желание и стремление побеждать. Его требования нормальны.

Либо, как сказал Андрей Разин в шутку, что если в следующем году Шестеркин не продлит контракт с «Рейнджерс », то его подпишет «Металлург ».

Небольшой троллинг», – сказал Алексей Терещенко .