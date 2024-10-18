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  • Дэйли о россиянах в НХЛ: «Лучшие игроки по-прежнему хотят играть в лучшей лиге мира. Они находят способы приехать. Мы получаем тех хоккеистов, которых должны»
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Дэйли о россиянах в НХЛ: «Лучшие игроки по-прежнему хотят играть в лучшей лиге мира. Они находят способы приехать. Мы получаем тех хоккеистов, которых должны»

Билл Дэйли заявил, что лучше российские игроки стремятся переходить в НХЛ.

Заместитель комиссионера НХЛ не верит в то, что клубы НХЛ заключают или будут заключать какие-либо неофициальные сделки для упрощения трансферов игроков из КХЛ. 

«Нет, я так не думаю, потому что российские игроки продолжают приходить в НХЛ, несмотря на то, что официально мы не общаемся с [КХЛ] на коммерческой или деловой основе.

Факт в том, что лучшие российские игроки по-прежнему хотят играть в лучшей профессиональной лиге мира, и все знают, что это наша лига.

Так что они находят способы приехать сюда, которые не предполагают прямого участия НХЛ или наших клубов. Я не считаю, что было снижение количества игроков, пришедших в лигу за это время.

Слушайте, да, у команд есть способы продлевать контракты с российскими игроками. Но отличается ли это от того, что было раньше, когда у нас не было соглашения о трансферах с КХЛ? Нет, я не думаю, что это как-то изменилось.

У российских игроков КХЛ все еще есть возможности выкупать свои контракты, и они пользуются этими возможностями, как и всегда.

Есть ли случаи, когда клуб оказывает на игрока дополнительное давление? Я уверен, что такие случаи есть, но, по большому счету, это не та проблема, которую мы считаем значимой на данный момент.

Мы по-прежнему получаем тех игроков, которых должны получать. Может быть, они немного задерживаются? Да, но в конечном итоге они сюда приходят», – сказал Дэйли.

Билл Дэйли: «НХЛ не намерена менять практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на КХЛ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Responsible Gambling
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