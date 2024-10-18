Билл Дэйли: «НХЛ не намерена менять практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на КХЛ»
НХЛ продолжит уважать действующие соглашения игроков КХЛ.
Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Мы не намерены менять нашу давнюю практику соблюдения действующих контрактов.
Это распространяется и на контракты КХЛ», – сказал Дэйли.
Вчера Михал Криштоф подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
Напомним, КХЛ вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.
КХЛ продолжит уважать контракты игроков в других лигах: «Опыт работы с НХЛ показывает, что стороны продолжают выполнять обязательства даже при отсутствии подписанного Меморандума»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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