Роман Ротенберг: «У российского хоккея огромный потенциал, чтобы опережать Европу, конкурировать с Канадой и США, как было в советские времена. В европейских лигах нет игроков уровня Кузнецова, Гусева»
– Если сравнивать бизнес-подходы к российскому, финскому, канадскому и американскому хоккею, в чем принципиальная разница между ними, и где хоккей является наиболее успешным сегодня как бизнес?
– Я уверен, что мы сейчас гораздо ближе к НХЛ, чем любая европейская лига, причем по всем показателям: по интересу зрителей, качеству трансляций, наличию инфраструктуры, уровню игры, узнаваемости хоккеистов.
В европейских лигах просто нет игроков уровня Кузнецова, Толчинского, Зайцева, Гусева, Шипачева, Яковлева. У нас стало меньше легионеров, но зато с каждым годом все больше и больше российских звезд – растут молодые ребята, возвращаются наши лидеры из НХЛ.
У нашего, российского хоккея просто огромный потенциал, чтобы опережать всю Европу и конкурировать с Канадой и США, как это было в советские времена, как в плане спортивных результатов, так и с точки зрения бизнеса, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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