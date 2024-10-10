Куперман о переговорах: «НХЛ хотела, чтобы два ее клуба сыграли в России между собой, а КХЛ желала сыграть с командами НХЛ. Не хотели формат, как в 2010 году»

Игорь Куперман рассказал о переговорах между КХЛ и НХЛ.

– Реально ли, что клуб НХЛ снова приедет в Россию? Последний раз «Каролина» играла в 2010 году против СКА в Санкт-Петербурге.

– Я могу вам точно сказать, что такие переговоры были. В ноябре 2021 года, через полтора года после того как Алексей Морозов был назначен новым президентом КХЛ.

Состоялся разговор по скайпу, в котором со стороны НХЛ участвовали Дэйли , три вице-президента и я. А от КХЛ были Морозов и два вице-президента.

– Что обсуждали?

– Возможность приезда клубов НХЛ в Россию. Говорили около получаса. Ни к чему не пришли.

Камень преткновения был в том, то НХЛ хотела, чтобы два ее клуба сыграли в России между собой, а КХЛ желала сыграть с клубами НХЛ.

Но с тех пор, насколько мне известно, никаких контактов между НХЛ и КХЛ не было.

– Кажется, речь шла о приезде «Вашингтона» и «Сент-Луиса».

– Я не помню, чтобы мы доходили до обсуждения, какие это могут быть клубы. И финансовый вопрос не был решающим.

В основном все крутилось вокруг того, кто с кем будет играть. НХЛ не хотела такой же формат, как в 2010 году. И после этого – тишина.

– Если КХЛ проявит инициативу, можно ли возродить эти зум-переговоры? Или должна успокоиться международная обстановка?

– Под лежачий камень вода не течет. Надо пытаться. Снова повторю: самое плохое – если кто-то скажет «нет», – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.