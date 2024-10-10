  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Куперман о переговорах: «НХЛ хотела, чтобы два ее клуба сыграли в России между собой, а КХЛ желала сыграть с командами НХЛ. Не хотели формат, как в 2010 году»
2

Куперман о переговорах: «НХЛ хотела, чтобы два ее клуба сыграли в России между собой, а КХЛ желала сыграть с командами НХЛ. Не хотели формат, как в 2010 году»

Игорь Куперман рассказал о переговорах между КХЛ и НХЛ.

– Реально ли, что клуб НХЛ снова приедет в Россию? Последний раз «Каролина» играла в 2010 году против СКА в Санкт-Петербурге.

– Я могу вам точно сказать, что такие переговоры были. В ноябре 2021 года, через полтора года после того как Алексей Морозов был назначен новым президентом КХЛ.

Состоялся разговор по скайпу, в котором со стороны НХЛ участвовали Дэйли, три вице-президента и я. А от КХЛ были Морозов и два вице-президента.

– Что обсуждали?

– Возможность приезда клубов НХЛ в Россию. Говорили около получаса. Ни к чему не пришли.

Камень преткновения был в том, то НХЛ хотела, чтобы два ее клуба сыграли в России между собой, а КХЛ желала сыграть с клубами НХЛ.

Но с тех пор, насколько мне известно, никаких контактов между НХЛ и КХЛ не было.

– Кажется, речь шла о приезде «Вашингтона» и «Сент-Луиса».

– Я не помню, чтобы мы доходили до обсуждения, какие это могут быть клубы. И финансовый вопрос не был решающим.

В основном все крутилось вокруг того, кто с кем будет играть. НХЛ не хотела такой же формат, как в 2010 году. И после этого – тишина.

– Если КХЛ проявит инициативу, можно ли возродить эти зум-переговоры? Или должна успокоиться международная обстановка?

– Под лежачий камень вода не течет. Надо пытаться. Снова повторю: самое плохое – если кто-то скажет «нет», – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКаролина
logoВашингтон
logoСент-Луис
logoАлексей Морозов
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
Игорь Куперман
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Звягин про 0:1 от «Барыса»: «Авангард» подвела реализация – моментов достаточно. 3 броска в створ в 3-м периоде – это недостаточно, не смогли вскрыть оборону»
726 минут назад
Голкипер «Торпедо» Бочаров отразил 47 бросков «Металлурга», хоккеисты заблокировали еще 34. Команда Разина 108 раз бросила в сторону ворот
442 минуты назад
«Авангард» проиграл в основное время все 6 выездных матчей в сезоне. Дальше – «Металлург» и «Трактор»
1152 минуты назад
КХЛ. СКА играет с минским «Динамо», ЦСКА – с «Автомобилистом», «Спартак» против «Салавата», «Металлург» уступил «Торпедо»
264сегодня, 16:30Live
«Торпедо» выиграло 6-й матч подряд, обыграв «Металлург» (5:4). Команда Ларионова – самая результативная в КХЛ с 55 голами
11сегодня, 16:25
«Авангард» проиграл 9 из 14 матчей в сезоне, не забив последней клубу Востока «Барысу» (0:1). Команда Звягина идет на 10-м месте
50сегодня, 16:15
Ротенберг о политике в спорте: «У нас СКА немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии. Любители хоккея стали заложниками ситуации – их отрезали от КХЛ, ни о чем не спрашивая»
14сегодня, 15:55
Кузнецов сыграет с минским «Динамо» впервые после травмы. Он заявлен в 1-м звене с Бардаковым и Плотниковым
3сегодня, 15:35
18-летний Артамонов забил в 5-м матче подряд и продлил серию с очками до 8 игр. Он лучший бомбардир «Торпедо» с 16 баллами
21сегодня, 15:20
НХЛ. «Детройт» примет «Питтсбург», «Нью-Джерси» против «Торонто», «Миннесота» – «Коламбус», «Флорида» в гостях у» Оттавы»
12сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников – 4-й хоккеист, сыгравший 900 матчей в КХЛ. Лидирует Бирюков – 1001 игра
16 минут назад
Только 500 зрителей смогут посетить матч «Нефтехимика» и «Сибири». Нижнекамцы сообщили, что это независящие от клуба обстоятельства
5сегодня, 15:10
Сутер разделил 9-е место по числу матчей среди защитников в НХЛ – 1445. Лидирует Хара – 1680 игр
5сегодня, 14:30
Вратарь «Монреаля» Монтембо отразил рекордные 48 бросков с шатаутом в стартовых матчах сезона НХЛ
5сегодня, 13:55
0:6 от «Рейнджерс» – повторение антирекорда самого крупного поражения «Питтсбурга» в первом матче сезона НХЛ
1сегодня, 13:43
Плющев об успехах «Трактора»: «Надо отметить работу Гру. Он серьезно изучал команду, приехал со своим видением, в отличие от многих своих коллег»
6сегодня, 11:59
Александров подписал контракт с «Сочи» на один день. Клуб поднимет именной свитер экс-защитника под своды арены
9сегодня, 11:35Фото
Рантанен сделал 8-й хет-трик в карьере и вышел на 4-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»
8сегодня, 11:21
Миллер и Манта сделали хет-трики Горди Хоу в матче «Ванкувера» и «Калгари», драка была друг с другом. Джей Ти отличился в 800-м матче в НХЛ
1сегодня, 10:20
Сошников о переходе в «Адмирал»: «Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть. Почти 6 месяцев был без сборов, тренировался в Канаде самостоятельно»
сегодня, 08:59