Кожевников об алкоголе в советском хоккее: «Выпивали, бывало, но знали бы вы, как пили канадцы. Не видел, чтобы пресса в Канаде превращала своих легенд в клоунов, рассказывая об этом»
«Наше поколение в первую очередь выигрывало для страны золотые медали мировых турниров. И десятки миллионов болельщиков – если не сотни – не спали ночами и у телевизоров болели за наш хоккей, за великую страну.
Да, в свободное от хоккея время, бывало, выпивали. Но знали бы вы, как пили, например, канадцы, не говоря уж о финнах и англичанах. Однако ни разу не видел, чтобы финская или канадская пресса во всех красках рассказывала об этом – и превращала своих легенд в клоунов. Наоборот, там все внимание – только спорту, победам, рекламе.
Вы только представьте, что было бы, если бы в НХЛ какой-нибудь Билл Дэйли пошел бы и рассказал, как, например, в «Чикаго» он с Боумэнами – младшим и старшим – куролесил, пил и чуть ли не насиловал. Да уже через час он вылетел бы из НХЛ, как пробка из бутылки – с волчьим билетом!
У нас такая вакханалия, получается, возможна. А потом мы удивляемся, почему наша молодежь не знает свою великую хоккейную историю.
И – как следствие – в интернете в комментариях к интервью наших легендарных ветеранов постоянно читаю, что тот – пьяница, этот – бомж и так далее. Позорище!» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о КХЛ: «Игроки в тени негатива и скандалов. Один из менеджеров лиги поведал кучу сомнительных баек про наш хоккей. Кому нужна эта бредятина? Зачем сами себя топчем?»
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