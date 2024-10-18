Плющев о проблемах ЦСКА: «Не хватает глубины состава. За селекцию поставил бы 8 баллов из 10, откуда взялись 11 – загадка. Утеряна великая история, нет тонкой внутренней атмосферы»
Московский клуб уступил СКА (4:5 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Армейская игра была более важна именно для ЦСКА, который сейчас под давлением. 0:11 в двух домашних встречах ЦСКА уже немного забыли, но вот в Минске поражение в казалось бы уже выигранном поединке было очень свежо. Новый завал уже не простили бы.
– Как оцените игру армейцев?
– Были хорошие скорости, моменты. Но в основном они создавались за счет энтузиазма, а не тактико-технических действий.
В эпизодах бросалось в глаза, что ЦСКА не хватает глубины состава. Профессионалы все видели, но детальнее говорить не вижу смысла, внутри ЦСКА должен быть самостоятельный профессиональный разбор.
– Летом селекцию ЦСКА руководство клуба оценило в 11 баллов по 10-балльной системе. Правильная оценка?
– Дерби многое показало. «Восьмерочку» за селекцию поставил бы, есть новые и интересные имена, но это максимум. Откуда взялись 11 баллов – загадка.
– Видите ли глобальные причины проблем ЦСКА?
– Утеряна великая история, нет той тонкой внутренней атмосферы, которая была во времена Тарасова. У нынешней команды есть игровой потенциал, но, видимо, какие-то внутренние процессы мешают его реализовать.
Я – воспитанник ЦСКА, для меня армейская тема – самая болезненная. Поймите, армейский клуб с его историей не терпит посторонних людей, – сказал заслуженный тренер России.
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