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Плющев о проблемах ЦСКА: «Не хватает глубины состава. За селекцию поставил бы 8 баллов из 10, откуда взялись 11 – загадка. Утеряна великая история, нет тонкой внутренней атмосферы»

Владимир Плющев оценивает селекцию ЦСКА максимум на 8 баллов из 10.

Московский клуб уступил СКА (4:5 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Армейская игра была более важна именно для ЦСКА, который сейчас под давлением. 0:11 в двух домашних встречах ЦСКА уже немного забыли, но вот в Минске поражение в казалось бы уже выигранном поединке было очень свежо. Новый завал уже не простили бы.

– Как оцените игру армейцев?

– Были хорошие скорости, моменты. Но в основном они создавались за счет энтузиазма, а не тактико-технических действий.

В эпизодах бросалось в глаза, что ЦСКА не хватает глубины состава. Профессионалы все видели, но детальнее говорить не вижу смысла, внутри ЦСКА должен быть самостоятельный профессиональный разбор. 

– Летом селекцию ЦСКА руководство клуба оценило в 11 баллов по 10-балльной системе. Правильная оценка?

– Дерби многое показало. «Восьмерочку» за селекцию поставил бы, есть новые и интересные имена, но это максимум. Откуда взялись 11 баллов – загадка.

– Видите ли глобальные причины проблем ЦСКА?

– Утеряна великая история, нет той тонкой внутренней атмосферы, которая была во времена Тарасова. У нынешней команды есть игровой потенциал, но, видимо, какие-то внутренние процессы мешают его реализовать.

Я – воспитанник ЦСКА, для меня армейская тема – самая болезненная. Поймите, армейский клуб с его историей не терпит посторонних людей, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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