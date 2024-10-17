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  • Воробьев о 4:5 со СКА: «ЦСКА бился до последней капли пота. Нам не хватает удачи, переломим это, и игра пойдет в наше русло, уверен»
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Воробьев о 4:5 со СКА: «ЦСКА бился до последней капли пота. Нам не хватает удачи, переломим это, и игра пойдет в наше русло, уверен»

Илья Воробьев высказался о поражении ЦСКА от СКА (4:5 ОТ).

– Игра плей-оффовская такая, очень много борьбы – как, в принципе, наверное, и должно было быть в матче СКА – ЦСКА. Два гола мы отыграли, сражались в конце. У Исхакова был в овертайме момент, но мы не забили, и в обратную сторону в игре забили нам.

– Сегодня три шайбы были пропущены сразу после вбрасываний в зоне ЦСКА. Видите в этом какую-то системную неприятность?

– Разбираем вбрасывания, показываем видео каждого соперника. Два раза нейтральные шайбы, и в конце, конечно, ненужный гол. Будем работать, чтобы их не было.

– Три шайбы со вбрасывания, а сами с пятака забросили три. Обнаружили что-то в защите соперника при разборе?

– Это стандартные вещи, там, где больно – там и голы.

– Вы стажировались в «Ванкувере». Почерпнули для себя что-то, что сейчас используете в тренерской практике?

– Использую. Но скажу, что очень многие вещи, которые там есть, тренеры в нашей лиге уже используют. Время на месте не стоит – и видео, и все остальное есть.

– Раньше голкипер, выходящий на замену, хотя бы немного тянулся. А сейчас – вышел и просто играет сразу. Почему так происходит?

– Это немного связано с тем, что дано меньше времени регламентом на это. Лига хочет, чтобы игра была быстрее и было как можно меньше пауз.

– Дважды ваши подопечные с «-2» уходили сегодня, наверное, заслуживают за это похвалы?

– Ребята сегодня играли с горячим сердцем, и в раздевалке я им это сказал. Чуть-чуть нам не хватает где-то везения, удачи. Думаю и уверен, что мы это переломим, и игра пойдет в наше русло.

– Молодой Алексей Чуркин забил во втором матче на уровне КХЛ, хорошо выглядел и в силовой борьбе, и в отборах. Можно ли сказать, что по сегодняшнему матчу кредит доверия к нему возрастет?

– Знаете, молодых игроков не хотелось бы перехваливать, чтобы продолжали развиваться. Сегодня он молодец, да.

– ЦСКА не может выиграть уже седьмое армейское дерби. Давит ли это на команду и за счет чего можно переломить ситуацию?

– Уже говорил – забей Исхаков в конце, было бы иначе. Мы очень добротно сегодня играли, ребята бились до последней капли крови – не крови, но пота. Надо продолжать работать, и все будет нормально, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoЦСКА
logoСКА
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoРуслан Исхаков
logoАлексей Чуркин
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