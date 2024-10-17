СКА выиграл 3-й матч подряд, команда Ротенберга идет 2-й на Западе. У ЦСКА 3-е поражение кряду и 6-е место

СКА одержал третью победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла ЦСКА со счетом 5:4 ОТ.

Это третья победа СКА подряд – ранее были обыграны «Автомобилист» (5:2) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Петербургский клуб занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 17 матчах.

ЦСКА потерпел третье поражение кряду – ранее были проигрыши «Автомобилисту» (3:4 Б) и минскому «Динамо» (4:5 ОТ). Команда под руководством Ильи Воробьева идет 6-й на Западе, имея в активе 20 очков в 17 играх.