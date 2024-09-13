Игорь Есмантович: «ЦСКА провел лето на 11 из 10 в плане усиления состава. Не намерены останавливаться, у нас есть средства под потолком зарплат»
В это межсезонье армейцы вернули из Северной Америки шестерых российских игроков и выменяли Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева».
«Считаю, что мы провели это лето на 11 баллов из 10 в плане усиления и перестройки состава. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы будем усиливаться, у нас есть ресурсы и средства под потолком зарплат.
Вопрос сегодня узковат с точки зрения того, кем усиливаться. Надо понять, как мы стартанем, как наши ребята после Америки адаптируются в клубе.
Мы все понимаем, что у них будет период, который необходим, чтобы перестроиться: кто-то семь лет в стране не был, как Просветов, или восемь лет, как Охотюк», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий