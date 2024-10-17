Шипачев проводит 1001-й матч в КХЛ. Он повторил рекорд Бирюкова
Вадим Шипачев проводит 1001-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Минское «Динамо» принимает «Металлург» (0:0, первый период).
Этот матч стал 1001-м в КХЛ для форварда минской команды Вадима Шипачева. Он повторил рекорд Евгения Бирюкова.
Всего 37-летний нападающий набрал 924 (290+634) очка за 1000 матчей в лиге с учетом плей-офф.
Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина – 1 балл
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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