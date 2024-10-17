Криштоф подписал контракт с швейцарским «Лангнау». Форвард самовольно покинул расположение «Сочи»

Михал Криштоф подписал контракт с швейцарским «Лангнау».

Ранее в «Сочи» заявили , что 31-летний словацкий нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

Нападающий набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах сезона при среднем игровом времени 15:33. Срок соглашения игрока с «Сочи » рассчитан до 31 мая 2025 года.

На сайте «Лангнау » говорится, что 18 октября Криштоф сыграет за клуб в чемпионате Швейцарии.

«Сочи» о Криштофе: «Михал самовольно покинул расположение команды после тренировки. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения игрока и намерен действовать в правовом поле»