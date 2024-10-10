СКА выменял Волохина у «Югры» и отдал его «Сочи». Клуб из Ханты-Мансийска получил Герасимюка и денежную компенсацию
«Югра» и СКА совершили обмен вратарями.
В обмен на Евгения Волохина клуб из Ханты-Мансийска получил голкипера Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию.
В регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ 19-летний Волохин провел 2 матча, отражая в среднем 85,7% бросков при коэффициенте надежности 4,62.
Герасимюк провел 8 игр за «СКА-Неву» в нынешнем сезоне, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,52.
Как сообщает хоккейное агентство Winners, в результате многостороннего обмена голкипер Волохин продолжит карьеру в составе «Сочи».
Напомним, вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Егор Заврагин возвращается из аренды в «Сочи», добавив, что в клуб отправится Волохин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Югры» во «Вконтакте»
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