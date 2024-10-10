СКА выменял Волохина у «Югры» и отдал его «Сочи». Клуб из Ханты-Мансийска получил Герасимюка и денежную компенсацию

«Югра» и СКА совершили обмен вратарями.

В обмен на Евгения Волохина клуб из Ханты-Мансийска получил голкипера Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию.

В регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ 19-летний Волохин провел 2 матча, отражая в среднем 85,7% бросков при коэффициенте надежности 4,62.

Герасимюк провел 8 игр за «СКА-Неву» в нынешнем сезоне, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,52.

Как сообщает хоккейное агентство Winners, в результате многостороннего обмена голкипер Волохин продолжит карьеру в составе «Сочи».

Напомним, вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил , что Егор Заврагин возвращается из аренды в «Сочи», добавив, что в клуб отправится Волохин.