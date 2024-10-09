«Авангард» обменял Николишина в «Барыс». Омичи получили права на Скленичку из «Лозанны»
«Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс».
Омский клуб объявил об обмене 28-летнего форварда в казахстанский клуб.
В качестве компенсации «Авангард» получил права на чешского защитника Давида Скленичку, выступающего в чемпионате Швейцарии за «Лозанну».
В нынешнем сезоне Николишин провел 11 матчей за омичей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 2».
Изображение: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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