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«Авангард» обменял Николишина в «Барыс». Омичи получили права на Скленичку из «Лозанны»

«Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс».

Омский клуб объявил об обмене 28-летнего форварда в казахстанский клуб. 

В качестве компенсации «Авангард» получил права на чешского защитника Давида Скленичку, выступающего в чемпионате Швейцарии за «Лозанну».

В нынешнем сезоне Николишин провел 11 матчей за омичей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 2».

Изображение: t.me/omskiyavangard

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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