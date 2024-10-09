«Сочи» расторг контракт с Заврагиным по соглашению сторон: «Благодарим Егора за игру, желаем успехов в дальнейшей карьере»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее сообщил, что вратарь возвращается в СКА.
«Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с Егором Заврагиным, выступавшим за клуб на правах аренды. Данное соглашение влечет за собой расторжение договора аренды.
Благодарим Егора за игру, за профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Сочи».
В сезоне-2024/25 Заврагин провел 6 матчей за «Сочи» отражая в среднем 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,21.
Ранее сообщалось, что «Сочи» расторгнет соглашение с 19-летним голкипером, чтобы обойти пункт в регламенте, согласно которому он может быть возвращен из аренды с 1 ноября текущего сезона в случае, если на тот момент хоккеист принял участие менее чем в 30% состоявшихся матчей основной команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
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